Cây cầu hơn 130 năm tuổi ở TPHCM vừa chỉnh trang lại tiếp tục bị vẽ bậy

Di tích lịch sử cầu Mống hơn 130 năm tuổi ở TPHCM tiếp tục xuất hiện các nét sơn vẽ nguệch ngoạc trên thành cầu, lan can, cũng như lối lên xuống sau loạt chỉnh trang hồi cuối năm 2025.