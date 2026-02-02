Theo đó, cuối năm 2025, cầu Mống vừa được trùng tu với hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại, bao gồm 414 bộ đèn LED, 200m LED dây, 12 trụ đèn trang trí và sơn lại toàn bộ các mố trụ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ nghiệm thu, nhà thầu đã phát hiện tình trạng vẽ bậy tại nhiều vị trí của cầu. 