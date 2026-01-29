Cây tre “kiên cường” mọc xuyên cột đèn gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

TRUNG QUỐC – Hình ảnh một cây tre kiên cường vươn mình xuyên qua cột đèn đường ở thành phố Thiệu Hưng đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.