Máy bay Airbus A321 rụng bánh sau cú tiếp đất mạnh trên đường băng

MỸ – Một chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không United Airlines đã gặp sự cố hy hữu khi bánh xe rơi khỏi càng đáp chỉ vài giây sau khi hạ cánh, trong bối cảnh máy bay tiếp đất mạnh do ảnh hưởng của thời tiết gió giật.