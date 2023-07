Chạm tay vào lan can siêu thị, bé trai bất ngờ bị điện giật ngã gục trên sàn

TRUNG QUỐC - Một bé trai 4 tuổi không may bị điện giật ngã xuống sàn khi chạm tay vào lan can tại siêu thị. May mắn, bé trai không gặp nguy hiểm đến tính mạng.