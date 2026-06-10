Lời tòa soạn:

Nhiều thập kỷ qua, hạ tầng Cao Bằng mắc kẹt trong thế '4 không' (không sân bay, không đường sắt, không cảng biển và không cao tốc). Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được triển khai đóng vai trò tháo gỡ điểm nghẽn cốt lõi này.

VietNamNet triển khai tuyến bài “Khát vọng xuyên đá xám" kể lại hành trình phá vỡ thế cô lập của vùng phên giậu: Từ cơ chế vốn đặc thù, nỗ lực bám trụ giữa đại ngàn khắc ngiệt, đến sức mạnh đồng thuận nhường đất mở đường của hàng ngàn hộ dân biên giới.