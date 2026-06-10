Ngày 29/9/2025, hoàn lưu bão số 10 trút lượng mưa lịch sử xuống khu vực thi công. Ông Nguyễn Bá Triều, đại diện chủ đầu tư dự án, người trực tiếp có mặt tại hiện trường lúc đó, thuật lại sự kiện kinh hoàng tại hầm số 2 (xóm Bản Néng, xã Đức Long):
"Lán điều hành dự án đã được chúng tôi chủ động dựng ở vị trí nền đất cao hơn mức lũ của cơn bão Yagi năm trước cả mét. Tuy nhiên, địa hình khe dốc, nước tích tụ trên các con suối cạn phía đỉnh núi đổ về. Khoảng 19h45, chúng tôi nghe thấy tiếng 'ụp'. Khối nước ngậm trong đất bung vỡ, trút thẳng vào lán trại".
Dòng nước cuồn cuộn bùn đá ập đến quá nhanh. Chỉ trong vòng 15 phút, khu vực nhà điều hành bị san phẳng và cuốn trôi hoàn toàn. Trận lũ quét ấy đã cướp đi sinh mạng của 3 kỹ sư đang bám trụ trên công trường.
Ông Hoàng Đức Thọ, chùng giọng khi nhớ lại đêm trắng lội bùn tìm kiếm cứu nạn: "Đó là sự hy sinh mất mát quá to lớn. Quá trình đi tìm kiếm thi thể những người anh em, kỹ sư bị lũ cuốn, chúng tôi vô cùng xót xa".