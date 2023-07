Mốc thứ nhất, từ năm 1993, Công an một số địa phương nghiên cứu và tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp biển số xe tự chọn có thu lệ phí.

Tại Nghị định 39/2023/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên, bao gồm biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố. Ký hiệu sê ri từ A - Z, nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số cho Công an các tỉnh, thành phố trong trường hợp hết biển số xe để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Nghị định cũng nêu rõ, việc đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.