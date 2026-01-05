Trong giai đoạn qua, chương trình MTQG 1719 đã trở thành bệ đỡ phát triển vùng đồng bào DTTSvà miền núi. Từ nguồn lực của Chương trình, trong những năm qua, nhiều địa phương đã đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nhiều mô hình sinh kế.

Sau 5 năm triển khai giai đoạn I của chương trình MTQG 1719, tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt bình quân 3,4%, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt bình quân 43,4 triệu đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2020.

Chương trình đã triển khai 403 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, với tổng giá trị lên tới 306.105 triệu đồng, triển khai 2.562 dự án phát triển sản xuất cộng đồng; 12 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được xây dựng tại vùng đồng bào DTTS và MN.