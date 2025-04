Một buổi chiều tháng 4, Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng Công an xã Hà Hồi (huyện Thường Tín) cùng cán bộ, chiến sỹ lại đến nhà anh Đỗ X.Đ. (đối tượng thuộc diện quản lý) để trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật.

Đây cũng là 1 trong những nhiệm vụ mới mà công an cấp xã thực hiện sau khi bỏ công an cấp huyện.

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng cùng cán bộ, chiến sỹ đến nhà đối tượng thuộc diện quản lý. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Đỗ X.Đ. cho biết, bản thân đang được hưởng án treo vì tội đánh bạc. Trong thời gian này, các cán bộ, chiến sỹ công an xã thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên và tuyên truyền kiến thức pháp luật.

"Được quan tâm động viên như vậy, tôi có thêm chỗ dựa tinh thần để vững tin cải tạo, không nghe theo các đối tượng xấu rủ rê", anh Đỗ X.Đ. cho biết.

Anh Đỗ X.Đ. cảm thấy vững tin để cải tạo tốt khi được cán bộ, chiến sỹ Công an xã thường xuyên động viên. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng từ khi giải thể công an cấp huyện, Công an xã Hà Hồi được tăng cường 3 cán bộ, chiến sỹ từ công an cấp quận, huyện về đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, thủ tục đăng ký, cấp biển số ô tô lần đầu tiên được thực hiện tại công an xã, giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại.

Triển khai cấp, đổi đăng ký ô tô cho người dân. Ảnh: Đình Hiếu

Đại úy Ngô Huy Hoàng, Công an xã Hà Hồi, cán bộ trực tiếp thực hiện thủ tục cho biết, sau một tháng thực hiện nhiệm vụ mới, đơn vị đã làm thủ tục cho 20 trường hợp đăng ký ô tô. Trước kia người dân phải lên công an cấp huyện để xếp hàng làm thủ tục, nay chỉ cần ngồi nhà làm qua VNeID rồi đến công an xã nhận kết quả.

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng Công an xã Hà Hồi, là một trong số cán bộ từ công an cấp huyện được tăng cường xuống xã. Anh cho biết, đã bắt tay ngay vào công việc để không làm gián đoạn hoạt động của lực lượng công an cũng như người dân, doanh nghiệp.

"Thực hiện nhiệm vụ được công an thành phố giao theo mô hình mới, mặc dù cơ sở vật chất, số lượng cán bộ, chiến sỹ công an xã còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã khắc phục để bắt tay vào công việc nhanh nhất, đáp ứng nhiệm vụ được giao", Trung tá Dũng cho biết.