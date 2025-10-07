Cô gái bị dòng nước lũ cuốn trôi được 2 nam thanh niên giải cứu kịp thời

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai nam thanh niên kịp thời cứu một cô gái bị dòng nước lũ cuốn trôi khi đang di chuyển qua đoạn đường ngập sâu ở Mộc Châu, Sơn La.