Lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng cuốn trôi nhà cửa, hàng chục người thiệt mạng

ẤN ĐỘ – Mưa lớn kéo dài ở vùng Tây Bengal đã gây lũ lụt và sạt lở đất, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, nhiều nhà cửa và cầu cống bị cuốn trôi, đường sá hư hại và hàng trăm du khách mắc kẹt.