Sáng 10/6, các thí sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2022-2023, với môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút

Theo ghi nhận, tại các điểm thi ở Đà Nẵng, từ 6h các phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Trên đường được cha mẹ đưa đến điểm thi, nhiều em ngồi sau yên xe máy tranh thủ ôn lại bài.

Các phụ huynh chia sẻ, những ngày qua lo lắng cho con trước kỳ thi quan trọng họ không ngủ được.

Các thí sinh ở Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Từ sáng sớm các phụ huynh đã đưa con đến điểm thi

Nhiều em tranh thủ ôn tập lại bài khi được người thân đưa đến điểm thi

Cùng vợ đưa con gái đến điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, anh Huỳnh Dụng (ngụ quận Hải Châu) cho biết: “Đợt này con gái tôi đăng ký nguyện vọng 1 học Phan Châu Trinh, ở đây tỷ lệ chọi rất cao. Những ngày qua, tôi luôn động viên, làm tâm lý cho con vững tin trước khi làm bài. Sáng nay, hai vợ chồng tôi dậy rất sớm nấu ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ cho con được tốt nhất”, anh Dụng chia sẻ.

Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho chia sẻ: “Trước khi đi thi thấy con có vẻ lo lắng tôi đã động viên phải thật bình tĩnh. Sáng nay, tôi dậy từ 2h để chuẩn bị nước uống, kiểm tra bút viết, thẻ dự thi cho con để đảm bảo không bị thiếu sót. Mong con và các thí sinh thật bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi, có điểm số cao”.

Anh Dụng cùng vợ đưa con gái đến điểm thi ở Trường THPT Phan Châu Trinh

Những cái ôm động viên con bình tĩnh, làm bài thật tốt của phụ huynh

Nhiều phụ huynh lo lắng đứng bên ngoài cổng trường chờ con

Sáng nay, các em thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 11/6, thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 diễn ra trong hai ngày 10 và 11/6 với 14.977 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 185 thí sinh đủ điều kiện và được tuyển thẳng), được tổ chức tại 32 hội đồng coi thi với 630 phòng thi.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 tại Đà Nẵng là 11.044 học sinh, phân bố cho 21 trường THPT.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng tăng 1.720 em so với kỳ thi năm ngoái. Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã đề nghị Sở Y tế, Công an thành phố hỗ trợ nhân viên y tế, công an phục vụ tại các điểm thi.

Sở huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên tham gia ban/tổ của hội đồng thi; trong đó, cán bộ coi thi là 1.448 người được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường THCS, THPT. Tại mỗi điểm thi, ngoài bố trí bình sát khuẩn, khẩu trang, còn có 2 phòng thi dự phòng. Thí sinh bị mắc Covid-19 sẽ được bố trí thi tại 2 phòng này và thực hiện đúng yêu cầu về phòng, chống dịch.

Hồ Giáp