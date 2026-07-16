Để biến mục tiêu “thần tốc” thành hiện thực, chủ đầu tư và nhà thầu AMACCAO - VINADIC phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ thực địa. Nút thắt đầu tiên là mặt bằng.

Tại Pa Tần, khu đất quy hoạch rộng 7,5 ha liên quan trực tiếp đến 40 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Bí thư Lù Văn Quân cùng Thường trực Đảng ủy xã đã trực tiếp vận động từng hộ dân với thông điệp: nhường đất hôm nay để con cháu ngày mai có trường lớp khang trang, không còn phải lội suối, vượt đường bùn đến lớp. Nhờ sự đồng thuận ấy, 100% hộ dân đã bàn giao mặt bằng chỉ trong 1 tuần.

Ông Lù Văn Quân – Bí thư xã Pa Tần chia sẻ về những khó khăn khi triển khai dự án tại địa bàn

Tại Dào San, khó khăn lại đến từ địa chất. Dự án Trường PTDTNT liên cấp Tiểu học và THCS Dào San xuất hiện tình trạng sạt trượt, nứt taluy, uy hiếp các hạng mục thi công. Theo ông Trần Ngọc Khẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Dào San, địa phương phải mở rộng thu hồi thêm 3,1 ha để xử lý hố sụt, sạt trượt. Xã đã phối hợp cùng già làng, trưởng bản, người có uy tín trực tiếp vận động, giải thích để bà con hiểu và đồng thuận. Đến nay, 100% hộ dân liên quan đã bàn giao mặt bằng.

Chiều 30/6, lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra hiện trường tại Dào San, Khổng Lào và Sin Suối Hồ. Dù gặp sự cố địa chất, dự án Dào San vẫn đạt khoảng 95% khối lượng san nền, tổng khối lượng toàn công trình đạt khoảng 50%, với 11 hạng mục chính đang thi công. Các dự án khởi công năm 2026 cũng đang bứt tốc: Khổng Lào san nền đạt 98%; Sin Suối Hồ đạt 93,4% và đang tập trung thi công phần móng, nhà nội trú.

Có mặt bằng sạch, công trường lại bước vào cuộc đua khác: mưa rừng, thiếu vật liệu, thiếu nhân công kỹ thuật cao. Tại Hua Bum, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Hiền cho biết công trình gồm 9 khối nhà, hiện đã đổ móng, dựng khung cơ bản, hoàn thành 3 tầng và chuẩn bị lợp mái tôn. Tuy nhiên, nhiều ngày mưa lớn liên tục khiến thi công vô cùng vất vả. Do thiếu vật liệu tại chỗ, AMACCAO phải vận chuyển đá từ Phong Thổ vào, cách công trường 70-80 km, huy động hàng chục chuyến xe tải mỗi ngày.

Không chỉ ở Lai Châu, tình trạng khan hiếm nhân lực xây dựng đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, khi các nhà thầu, chủ đầu tư đều phải tỏa về từng bản làng, khu dân cư để tìm kiếm lao động. Tại các công trường vùng biên Lai Châu, bài toán nhân lực càng trở nên nan giải hơn do lao động tại chỗ phần lớn chưa có tay nghề cao. Trong khi đó, nhiều hạng mục thi công đòi hỏi kỹ thuật như lắp dựng cốp pha, gia công cốt thép, đổ bê tông, trát, lát, ốp… không thể đào tạo trong thời gian ngắn. Điều này tạo thêm sức ép lớn cho nhà thầu, nhất là khi tiến độ đã được đặt ra theo những mốc thời gian rất gấp. Thực trạng trên cũng buộc nhà thầu phải đưa thợ lành nghề từ dưới xuôi lên dù phải chấp nhận mức chi phí cao hơn gấp hai lần.

Loạt dự án xây trường ở biên giới Lai Châu gặp khó vì giá nhân công quá cao, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt

Đặc biệt quá trình thi công còn chịu tác động nặng nề từ điều kiện tự nhiên đặc thù của Lai Châu. Đây là địa bàn miền núi biên giới có khí hậu khắc nghiệt, mùa mưa kéo dài 6-7 tháng trong năm, nhiều thời điểm mưa liên tục. Cùng với địa hình chia cắt mạnh, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở luôn ở mức cao, khiến việc tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu và đảm bảo an toàn công trường gặp rất nhiều thách thức.

Để “sống chung” với 29 ngày mưa ròng rã trong tháng 6, AMACCAO - VINADIC không chọn cách chờ trời tạnh. Ban chỉ huy công trường liên tục điều chỉnh phương án thi công, dựng rạp bạt lớn che chắn các khu vực thi công dưới mặt đất; căng bạt, phủ nilon tại các hạng mục trên tầng cao để duy trì công việc trát, sơn, hoàn thiện bên trong.

Cùng với đó, nhà thầu lắp đặt hệ thống cẩu tháp tại nhiều công trường để rút ngắn thời gian vận chuyển vật tư lên cao, huy động đồng bộ máy móc, thiết bị và đội ngũ kỹ sư lành nghề. Ông Trần Ngọc Khẩn đánh giá cao tốc độ thi công của AMACCAO tại Dào San: chỉ sau hơn 20 ngày bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã hoàn thành sàn tầng một, lắp 2 hệ thống cẩu tháp, tổ chức thi công ngày đêm, làm 3 ca để bám sát tiến độ.

Bài toán nhân lực cũng được xử lý bằng cách điều chuyển công nhân linh hoạt giữa các dự án. Lực lượng từ những công trường đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành, như Pa Tần, được bổ sung sang Hua Bum và các điểm trường đang vào giai đoạn cao điểm. Nhờ đó, guồng máy thi công được duy trì liên tục, không bị đứt quãng.

Trong cuộc đua 100 ngày nơi vùng biên, tốc độ là yêu cầu bắt buộc, nhưng chất lượng vẫn là nguyên tắc không thể đánh đổi. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Công an tỉnh Lai Châu, các bước kiểm soát kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và chất lượng công trình vẫn được nhà thầu AMACCAO - VINADIC tuân thủ nghiêm ngặt, để mỗi ngôi trường không chỉ về đích đúng hẹn, mà còn thực sự trở thành công trình bền vững cho tương lai vùng biên.