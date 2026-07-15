Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường!

Thưa các vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể các đồng chí dự Hội nghị tại các điểm cầu!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi gửi tới các vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể các đồng chí lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, vận hành bộ máy sau hợp nhất và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Vượt lên những khó khăn đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm và kết quả đạt được của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đặc biệt là tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh ngay từ đầu năm, nổi bật là:

Một là, kinh tế duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,21% so với cùng kỳ, với hai trụ cột là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; trong đó tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng, khu vực nông nghiệp giảm dần, thể hiện quá trình công nghiệp hóa đang đi vào thực chất. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát.

Hai là, thu hút đầu tư đạt kết quả đột phá. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã trao chủ trương đầu tư và ký kết hợp tác cho 273 dự án với tổng vốn gần 850 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng thu hút 165 dự án, gấp 2,4 lần về số dự án và hơn 3,2 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 38%. Kết quả đó phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với tỉnh.

Ba là, du lịch phát triển mạnh và thu ngân sách khởi sắc. Cùng với Năm Du lịch Quốc gia, toàn tỉnh đón hơn 8,75 triệu lượt khách, khách quốc tế tăng gần 79%; thu ngân sách nhà nước tăng 22,6% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa - phản ánh thực chất nội lực nền kinh tế - tăng tới gần 63%.

Bốn là, công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo. Tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số, phân giao chỉ tiêu đến từng sở, ngành và 135 xã, phường gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh thi đua, vận hành mô hình chính quyền hai cấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ. An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt khoảng 96%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém còn tồn tại:

Một là, tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng. Mức tăng 8,21% còn thấp so với mục tiêu 10,2% mà tỉnh đề ra; quy mô nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; chưa có dự án động lực, dẫn dắt đi vào hoạt động; ngành dịch vụ tăng thấp hơn kỳ vọng; sản xuất công nghiệp có dấu hiệu chững lại, nhất là khai khoáng và sản xuất kim loại suy giảm mạnh.

Hai là, huy động nguồn lực cho đầu tư công, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất (yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân) mới đạt 36,9% dự toán.

Ba là, một số nhiệm vụ cụ thể triển khai còn chậm. Dự án 07 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới mới đạt gần 60% khối lượng; toàn bộ 7/7 điểm trường đều chậm tiến độ từ 5 đến 18 ngày, trong khi kế hoạch khánh thành là ngày 5/9. Công tác khám sức khỏe miễn phí cũng chưa đáp ứng yêu cầu (tính đến ngày 30/6/2026, tỉnh ta mới chỉ dừng ở bước ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn). Bên cạnh đó, hạ tầng cụm công nghiệp còn thiếu đồng bộ; chất lượng giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đồng đều; giảm nghèo chưa bền vững...

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan do tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, do tỉnh mới hợp nhất, địa bàn rộng, xuất phát điểm không đồng đều, nguồn lực còn khó khăn; song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Đó là năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của một bộ phận cơ quan, cán bộ còn hạn chế; việc đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp có nơi còn lúng túng, thiếu quyết liệt; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Nhận rõ điều đó để xác định đúng khâu đột phá trong thời gian tới, chính là tổ chức thực hiện.

Thưa Hội nghị!

Chặng đường còn lại của năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất trong cả nhiệm kỳ. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung cao độ cho giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là căn cứ đánh giá, xếp loại định kỳ, cuối năm. Phấn đấu hết quý III giải ngân đạt trên 60% và hết quý IV đạt 100% kế hoạch; phát huy vai trò “vốn mồi” của đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư nhân; kiên quyết tháo gỡ vướng mắc trong thu tiền sử dụng đất, đẩy mạnh đấu giá đất, điều chuyển vốn của các dự án chậm và gắn kết quả giải ngân với đánh giá người đứng đầu.

Thứ hai, quyết liệt thực hiện hai nhiệm vụ có thời hạn không thể lùi. Đối với 07 trường nội trú biên giới: phải hoàn thành trước ngày 30/8; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, phân công lãnh đạo phụ trách từng điểm trường, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân: mở đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí; trước mắt, tập trung hoàn thành khám sức khỏe cho Nhân dân tại một số xã trọng điểm theo kế hoạch, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực để từng bước mở rộng ra các địa bàn còn lại, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm; lập hồ sơ sức khỏe điện tử và cập nhật số liệu đầy đủ, kịp thời.

Thứ ba, tạo động lực tăng trưởng mới, phát huy đồng thời hai thế mạnh “biển” và “rừng”. Một mặt phát triển kinh tế biển theo chiều sâu, phát huy vai trò cảng Quy Nhơn; khởi công dự án Cảng biển Phù Mỹ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 70, các kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ, nhất là các dự án nguồn và lưới điện, sớm đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động, nghiên cứu xây dựng đề án kinh tế tầm thấp… nhằm tạo năng lực sản xuất mới. Mặt khác, phải đặc biệt coi trọng thế mạnh nông - lâm nghiệp và kinh tế rừng: phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn xanh cho các sản phẩm chủ lực, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và giữ vững thị trường xuất khẩu.

Thứ tư, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và quyết liệt hiện thực hóa các cam kết đầu tư. Kết quả thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm là rất nổi bật, song cam kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành công trình, dự án cụ thể. Các cấp, các ngành phải khẩn trương rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để các dự án đã ký kết, đã được chấp thuận chủ trương sớm hoàn thiện thủ tục và khởi công; kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai không có lý do chính đáng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; trong đó, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, duy trì đối thoại, kịp thời giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp trên tinh thần chính quyền kiến tạo, phục vụ.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với bảo đảm nguồn lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã; quán triệt tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 31 của Chính phủ[1].

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ. Các cấp, các ngành phải xác định đây là động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh, hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm điều kiện vận hành cho chính quyền cấp xã; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo hướng thực chất; phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ an toàn, có kiểm soát, gắn với bảo đảm vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Thứ bảy, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh. Đưa văn hóa và du lịch trở thành động lực phát triển; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc được công nhận, nhất là: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Võ cổ truyền, Nghệ thuật Bài chòi với phát triển du lịch bền vững. Thực hiện tốt các chính sách giáo dục, lấy việc thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị làm trọng tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành trước ngày 30/8. Chuẩn bị chu đáo cho khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Quan tâm đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế trong giáo dục.

Thứ tám, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và biển đảo; giữ vững an ninh chính trị; đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn. Tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại gắn với giao lưu, hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế… nhằm góp phần bảo đảm an ninh trong tỉnh, trong nước từ sớm, từ xa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thưa Hội nghị!

6 tháng cuối năm phải thực sự là một chương trình hành động đặc biệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, theo tinh thần đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc”. Tăng trưởng, phát triển là trách nhiệm chung, song phải gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là của từng người đứng đầu; kiên quyết chấm dứt tình trạng nêu khó khăn mà không đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, các cấp cần quan tâm động viên, chia sẻ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cơ sở - lực lượng vừa trải qua nhiều biến động sau sắp xếp - yên tâm công tác, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn!