Ghé thăm những cung điện lộng lẫy của hoàng hậu đẹp và nổi tiếng nhất châu Âu – Hoàng hậu Sisi của nước Áo, và dạo bước trong khu vườn hoàng gia thênh thang, lãng mạn miễn phí là điều không thể bỏ qua khi đến Vienna.

Hoàng hậu Elisabeth (Sisi)

Hoàng hậu Elisabeth trong lễ đăng quang ngôi vị hoàng hậu nước Áo, năm1867. (Ảnh: Emil Rabending)

Nếu đến các thành phố của Áo hoặc ngay cả Hungary, bạn sẽ thấy hình ảnh một điều kỳ lạ. Không phải các bậc quân vương từng trị vì, mà chính hoàng hậu Elisabeth mới là hình ảnh hiện diện ở nhiều nơi, từ trên các món đồ lưu niệm ở các phiên chợ, đến những biểu tượng cao quý của thành phố. Đó là bởi Elisabeth, hay có tên thân mật là Sisi, là vị hoàng hậu vô cùng nổi tiếng và được người dân nước Áo và Hungary yêu quý. Với vòng eo từ thời con gái đến khi từ trần luôn ở hoảng 47 – 49,5cm, cao 1,72m, mái tóc dài óng mượt và khuôn mặt đẹp như tạc tượng, bà được mệnh danh là hoàng hậu đẹp nhất châu Âu trong thế kỷ 19, cũng là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất tại lục địa già vào thời điểm kể trên. 

Ngoại cảnh của phim được quay tại cung điện Schönbrunn, Vienna, Áo. (Ảnh: Phim Sissi)
Loạt phim điện ảnh Sissi (1955 - 1957) từng được khán giả Việt Nam yêu mến khi công chiếuvào những năm 90.  (Ảnh: Phim Sissi)

Khán giả Việt Nam có thể từng biết đến hình ảnh hoàng hậu Elisabeth qua series phim nổi tiếng thế giới của Áo sản xuất năm 1955 – 1957, có tên Sissi. Bộ phim kể về chuyện tình đẹp như thơ của cô gái con nhà một vị công tước xứ Bavaria (có thủ phủ là Munich hiện nay) với vị vua trẻ tuổi si tình. Tuy nhiên, trong thực tế, chuyện tình không màu hồng như trong phim, khi cô tiểu thư từ nhỏ đã có tâm hồn tự do phải buộc mình sống trong sự gò bó với những quy tắc trong hoàng cung cùng một bà mẹ chồng hà khắc khi mới chỉ 16 tuổi. Tình yêu ngọt ngào với hoàng đế cũng không khiến Sisi hạnh phúc, vì bà dần cảm thấy những bức tường nơi lâu đài lộng lẫy, những công trình kiến trúc xa hoa hay những khu vườn lãng mạn mà Hoàng đế Franz Joseph I đặc biệt xây dành tặng bà, sau cùng chỉ là những thứ kìm kẹp tâm hồn khao khát tự do.

Trong 44 năm kết hôn và khi trở thành hoàng hậu của đế quốc Áo – Hung, thời gian bà ngao du bên ngoài cung điện, gần gũi với người dân nhiều hơn thời gian ở bên chồng, dù Hoàng đế Franz Joseph nhất mực yêu thương hoàng hậu của mình. Cái chết do tự vẫn của con trai duy nhất cũng khiến cuộc sống của Hoàng hậu Sisi thêm bi kịch. 

Bức ảnh cuối cùng của Hoàng hậu Elisabeth (bên trái), chụp ngày 2/9/1898. (Ảnh: Wikipedia)

Năm 1898, bất chấp cảnh báo về những âm mưu ám sát có thể xảy ra, Elisabeth, 60 tuổi, đã ẩn danh đi đến Geneva, Thụy Sĩ. Hành tung của bà bị báo chí tiết lộ và vào lúc 1:35 chiều vào thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 1898, khi đang rời khách sạn ở cạnh hồ Geneva, bà đã bị Luigi Lucheni, người theo chủ nghĩa vô chính phủ ở Italia, sát hại. 

Dù qua đời cách đây 125 năm, hình ảnh của hoàng hậu đẹp nhất và nổi tiếng nhất châu Âu vẫn luôn hiện diện ở nhiều nơi tại Áo, đặc biệt là tại thủ đô Vienna. Trong những cung điện đẹp nhất ở Vienna đều có bóng hình của Elisabeth. Mỗi căn phòng, mỗi khu vườn đều ghi lại câu chuyện của bà – hoàng hậu “hồng nhan bạc phận”, những tưởng trọn vẹn trong tình yêu nhưng lại qua đời trong bi kịch. Ghé thăm những nơi bà từng sống là điều không thể bỏ qua với các du khách đến với Vienna.

Cung điện Hoàng gia Hofburg, hay còn gọi là cung điện mùa đông nằm ở trung tâm của thủ đô Vienna, được xây dựng từ thế kỷ 13 và là nơi ở của các vị vua thuộc đế chế Habsburg, kéo dài qua nhiều thăng trầm lịch sử từ năm 1279 đến năm 1918. Năm 1958, một phần của Hofburg được mở cửa đón khách tham quan. 

Cung điện Hoàng gia Áo Horburg nằm ngay tại trung tâm của thủ đô Vienna. (Ảnh: Imperialtickets)
Tượng đài nhìn ra từ những căn phòng của Hoàng đế Franz và Hoàng hậu Sisi. (Ảnh: Hạ Phương)

Một trong những khu vực luôn nhận được sự quan tâm của du khách là The Imperial Apartments (tạm dịch: Những căn phòng của hoàng gia), là nơi Hoàng hậu Elisabeth và Hoàng đế Franz Joseph từng sống và làm việc. Với 24 căn phòng lộng lẫy, từ nơi hội họp đến phòng ăn, phòng ngủ; cùng một số không gian hẳn khiến du khách tò mò như phòng tắm của hoàng hậu, toilet riêng của hoàng đế… The Imperial Apartments mang lại những hiểu biết sâu sắc về công việc và cuộc sống riêng tư của cặp đôi trị vì nước Áo.

Bảo tàng Hoàng hậu Sisi cùng các phòng trong cung điện mùa đông là 2 điểm thu hút trong loạt các điểm đến lịch sử, văn hoá về hoàng hậu đẹp nhất châu Âu. (Ảnh: Imperialtickets)

Trong cung điện Hofburg có vô số bảo tàng, nhưng bảo tàng Hoàng hậu Sisi luôn là nơi có những hàng dài người xếp hàng mua vé hoặc chờ đến lượt được vào cổng. Bảo tàng này đưa huyền thoại về nàng Sisi đến gần hơn với thế kỷ 21, khi đem đến cái nhìn chân thực về cuộc đời của hoàng hậu đến quốc Áo – Hung nổi tiếng với tâm hồn yêu tự do, khác biệt với những khuôn sáo thông thường. Từ những chiếc váy bồng lộng lẫy, những đôi giày cao gót, những vật dụng làm đẹp, các bức thư, đến cả bộ dụng cụ làm răng… bảo tàng là một cuốn sách sống động ghi lại cuộc đời của Sisi- từ cô gái trẻ ở xứ Bavaria, lễ đính hôn bất ngờ với hoàng đế Áo, cuộc nổi loạn ngầm chống lại những ràng buộc triều đình đến vụ ám sát tại Geneva.

*Cùng nằm trong cung điện Hofburg, tour Imperial Apartments và Bảo tàng Hoàng hậu Sisi mở cửa các ngày trong tuần, được bán vé ghép chung với giá 17,5 Euro/người. 

Cung điện Schönbrunn

Cung điện  Schönbrunn, hay còn gọi là cung điện mùa hè của Hoàng gia Áo là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại Vienna.(Ảnh: Hạ Phương)

Cung điện Schönbrunn, hay còn gọi là Cung điện Mùa hè của các vị vua nước Áo gây ấn tượng bởi các phòng nghi lễ hoàng gia, các khu vườn tráng lệ và đem đến những trải nghiệm thực tế xa hoa. Nơi đây có 1.441 phòng, trong đó có 45 phòng có thể tham quan, chia thành nhiều tour với mức giá khác nhau, nhưng trong đó, bao quát là Grand Tour (Tạm dịch: Tour Tổng quan), cho phép tham quan 40 căn phòng lộng lẫy dành cho các sự kiện quốc gia của Áo, các phòng riêng của Hoàng đế Franz Joseph và Hoàng hậu Sisi cùng một số phòng khác. Du khách có thể chọn những tour nhỏ hơn, nhưng rất được yêu thích, như Imperial Tour, tiếp tục đưa người tham qua ngược về quá khứ với các căn phòng riêng tư của vua và hoàng hậu nước Áo tại dinh thự mùa hè.

Cũng trong cung điện Schönbrunn rộng lớn, các bạn nhỏ có thể tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống hoàng gia của các hoàng tử, công chúa thời xưa Bảo tàng Trẻ em Hoàng gia. Bên cạnh đó, bộ phim thực tế ảo dài 24 phút, du khách có thể trải nghiệm lịch sử của cung điện và cuộc sống hàng ngày của chế độ quân chủ nước Áo bằng kính kỹ thuật số và nội dung 360° sống động. Cuộc sống của 2 nhân vật lịch sử nổi tiếng và Hoàng đế Franz Joseph I và Hoàng hậu Sisi cũng được tái hiện một cách rõ nét qua công nghệ số của thế kỷ 21. 

Ngoài ra, cung điện còn có rất nhiều những điểm tham quan khác, bao gồm khu vườn lộng lẫy Privy Garden, mê cung với những hàng rào bằng cây xanh cao vút, sở thú hoàng gia... Đây đều là những địa điểm tham quan mất phí với những mức giá khác nhau. 

Khu vườn Hoàng gia miễn phí vé vào cổng trong cung điện mùa hè

Khu vườn chung nằm bên ngoài Maze (mê cung), vườn Privy... dành cho người dân
và khách du lịch tự do ra vào. (Ảnh: Hạ Phương)

Khu vườn chung rộng lớn với hàng trăm những tiểu cảnh khác nhau, rất nhiều những băng ngồi được mở cửa miễn phí từ sáng đến tối, tuỳ vào mỗi mùa trong năm.

Nếu như các khu vực tham quan bên trong bảo tàng, cung điện kể trên đều không được chụp ảnh, đây là điểm lý tưởng để bạn mang theo một ít đồ ăn, tận hưởng một chuyến đi picnic đặc biệt trong khu vườn hoàng gia thênh thang, không đông đúc và chụp những tấm ảnh đẹp khó quên. Khu vườn có các hàng cây được trồng ngay ngắn tạo thành vòm với nhiều kích thước khác nhau, những vườn hồng hàng nghìn gốc nở rộ hoa hay những đài phun nước tinh xảo. Chắc chắn, khu vườn chung của cung điện mùa hè  Schönbrunn sẽ không khiến các du khách thất vọng, bởi sự lộng lẫy, lãng mạn, ngọt ngào và vô cùng thân thiện. Nếu muốn hoà mình với thiên nhiên nhưng vẫn tận hưởng được bầu không khí hoàng gia, quý tộc kiểu châu Âu thời mà không phải mất tiền, thì khu vườn lớn trong cung điện này chính là lựa chọn hàng đầu.

Bạn hoàn toàn có thể chủ động mang đồ ăn bên ngoài vào trong vườn vàcó thể ngồi mọi chỗ tuỳ thích (Ảnh: Hạ Phương)
Những lối đi với cây trồng được chăm sóc chuẩn hoàng gia là nơi hoàng đế và hoàng hậu nước Áo từng đi dạo.(Ảnh: Hạ Phương)
Khu vườn thênh thang với diện tích hàng nghìn mét vuông lãng mạn khi vào thu. (Ảnh: Hạ Phương)
Mọi góc của khu vườn được vào cửa tự do này đều có thể trở thành điểm check in. (Ảnh: Hạ Phương)

Thiết kế: Nguyễn Ngọc