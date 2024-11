The Eras Tour của Taylor Swift, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Bill Clinton.

Xuất hiện trong chương trình Live with Kelly and Mark ngày 25/11, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, 78 tuổi, đã hào hứng kể về trải nghiệm lần đầu tiên xem concert The Eras Tour của Taylor Swift tại SVĐ Rogers Centre, Toronto.

"Tôi chưa từng đến concert nào của cô ấy trước đây và giờ đã hiểu được rồi," ông Clinton chia sẻ. "Tôi hiểu tại sao cô ấy có tầm ảnh hưởng lớn như vậy và lý do nhiều cô gái trẻ say mê đến thế. Mà không chỉ các cô gái trẻ, những người lớn tuổi hơn cũng vậy", ông nói.

Cựu Tổng thống Bill Clinton và ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: ABC/Straits Times

Cựu Tổng thống đặc biệt ấn tượng với sức chứa khổng lồ của địa điểm tổ chức: "Có khoảng 48.000 đến 50.000 người tham dự. Điều đáng chú ý là Taylor Swift khác với nhiều nghệ sĩ khác - cô ấy biểu diễn liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ. Cô ấy cứ thế hát hết bài này đến bài khác, điều này thể hiện sự tôn trọng rất lớn đối với khán giả".

Ông Clinton cũng chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi quan sát cháu gái mình cùng các con gái của bạn Chelsea (con gái ông) đứng hát theo: "Tất cả bọn trẻ đều thuộc lời của mọi bài hát".

Khi được hỏi liệu các cháu có nhờ ông xin vào gặp Taylor Swift sau hậu trường không, cựu Tổng thống hài hước đáp: "Thực ra là không và có lẽ tôi cũng không làm được điều đó. Các địa điểm biểu diễn quá rộng lớn, phải đi qua cả một sân bóng đá mới đến được khu vực hậu trường".

Minh Nghĩa

Theo ABC