Taylor Swift vẫn đang trong chuyến lưu diễn Eras tại châu Âu. Tuy nhiên, 3 show của nữ ca sĩ sinh năm 1989 tại Vienna, Áo tuần này vừa phải hủy sau khi địa điểm tổ chức trở thành mục tiêu khủng bố.

Ngày 7/8, chính quyền Áo thông báo đã bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến kế hoạch tấn công SVĐ Ernst Happel ở Vienna các ngày 8, 9 và 10/8 - nơi dự kiến Taylor Swift sẽ biểu diễn.

Taylor Swift trong tour lưu diễn. Ảnh: CGV

Thông báo hủy show diễn đã được thông báo trên Instagram Stories của tài khoản Taylor Nation chính thức có hơn 9 triệu người theo dõi.

"Sau khi các quan chức chính phủ xác nhận về kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào SVĐ Ernst Happel, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy 3 buổi biểu diễn vì sự an toàn của mọi người", thông báo được chia sẻ trên trang Barracuda Music. Người hâm mộ đã mua vé sẽ được tự động hoàn lại trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo.

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 7/8, người đứng đầu cơ quan cảnh sát Vienna cho hay mặc dù mối đe dọa trước mắt không còn nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại. Do vậy, show diễn của Taylor Swift phải hủy bỏ nhằm đảm bảo an toàn dù trước đó cảnh sát Áo đã tăng cường an ninh cho các buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ người Mỹ.

Taylor Swift sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn toàn cầu tại London, Anh từ 15-20/8 tới.

Quỳnh An - Theo PEOPLE