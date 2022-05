Đại bản doanh báo chí sẵn sàng chờ đón SEA Games 31

XEM VIDEO:

Ông Đinh Quang Hưng – Trưởng ban Kế hoạch và Hợp tác quốc tế của NCC cho biết, NCC sẽ đảm bảo toàn bộ công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần, trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật, công tác phục vụ ăn uống lưu trú cho đông đảo lực lượng phóng viên, vận động viên và ban tổ chức tham gia các hoạt động tại SEA Games 31.

Đảm bảo đưa tin nhanh nhất, hiệu quả nhất

Theo đó, Trung tâm báo chí (TTBC), Trung tâm Truyền hình (TTTH) quốc tế SEA Games 31 khai trương từ ngày 10/5 và đi vào hoạt động đến hết ngày 23/5. Hai trung tâm này được bố trí tập trung tại tầng 3 cánh đông, tây của tòa nhà NCC với diện tích 2.000m2; được phân khu hợp lý, tổ chức giao thông khoa học.

Trung tâm báo chí có sẵn 40 bộ máy tính laptop kết nối internet, hệ thống tai nghe phiên dịch 6 kênh

TTTH được chia thành các gian booth truyền hình nhỏ, mỗi gian có diện tích khoảng 55m2 – là khu vực làm việc của các hãng truyền hình trong và ngoài nước. Trong đó có các gian tổng điều phối, sản xuất, trường quay, phòng điều hành, gian cho các hãng truyền hình đến từ Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines. Các khu vực được thi công theo yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe từ phía ban tổ chức đảm bảo về không gian, nhiệt độ, cách âm để phục vụ cho các phóng viên tác nghiệp.

TTBC bố trí bàn ghế theo kiểu lớp học cho 300 người, có khu vực làm việc cho lãnh đạo và đội ngũ nhân viên hỗ trợ ở cuối phòng. Dự kiến TTTH & TTBC có thể phục vụ cho khoảng 600 phóng viên trong nước và nước ngoài làm việc cùng một lúc. TTBC có sẵn 40 bộ máy tính laptop kết nối internet, hệ thống tai nghe phiên dịch 6 kênh, hệ thống màn hình tivi truyền hình trực tiếp các môn thi đấu, các nút mạng internet tốc độ cao bố trí sẵn để kết nối máy tính của phóng viên, hệ thống phát sóng wifi, 5G cũng được triển khai đồng bộ, hiện đại để đảm bảo tác nghiệp thuận lợi nhất cho phóng viên báo chí trong công tác truyền thông đưa tin về Đại hội nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Trung tâm truyền hình chia thành các gian booth truyền hình nhỏ

Ngoài ra, TTTH & TTBC còn bố trí dự phòng phòng chờ/khu sinh hoạt chung cho phóng viên. Các phòng được bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc, đảm bảo thông tin liên lạc… Khu vực giải lao, nghỉ giữa giờ, phòng ăn cho phóng viên báo chí được bố trí độc lập, có lối vào ra riêng biệt theo yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn. Lực lượng nhân viên và kỹ thuật viên hướng dẫn có mặt 24/24 giờ tại quầy tiếp nhận và hỗ trợ thông tin kịp thời cho các phóng viên báo chí khi có yêu cầu.

Khán phòng lớn cho thi đấu thể thao điện tử

Theo ông Đinh Quang Hưng, Thể thao điện tử thi đấu tại SEA Games 31 gồm 8 bộ môn (Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Free Fire, LMHT Tốc Chiến, PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang, Đột Kích) và 10 nội dung thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 13/5 – 22/5, với 379 vận động viên đến từ 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á. Theo yêu cầu của ban tổ chức, Trung tâm hội nghị quốc gia đã bố trí 22 khán phòng để làm phòng thi đấu và các phòng chức năng. Trong đó khán phòng thi đấu lớn nhất với sức chứa hơn 3.000 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ đến xem và cổ vũ đội tuyển.

Trưởng ban Kế hoạch và Hợp tác quốc tế của NCC nhấn mạnh, công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ được đảm bảo tuyệt đối cho kỳ SEA Games. Tất cả các lực lượng ra vào tòa nhà Trung tâm đều phải có thẻ do ban tổ chức cấp, kiểm soát qua 2 lớp cửa an ninh đối với người và tài sản.

Lắp đặt trường quay ngoài trời

NCC sẽ tổ chức phục vụ tiệc tự chọn buffet theo yêu cầu của ban tổ chức với các thực đơn đa dạng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của vận động viên, phóng viên, đại biểu… Với các khách theo đạo Hồi, Trung tâm sẽ bố trí các quầy đồ ăn Halal và khu vực cầu nguyện riêng. Đồng thời bố trí các khu vực quầy ăn nhanh, giải khát, quầy đồ lưu niệm phục vụ trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.

Khu vực cầu nguyện phục vụ khách theo đạo Hồi

Khu biệt thự (NCC Garden Villas) với hệ thống 10 biệt thự đơn lập gồm 80 phòng ngủ có trang thiết bị nội thất sang trọng tiêu chuẩn 5 sao cũng được đưa vào sử dụng toàn bộ để phục vụ lưu trú cho đoàn phóng viên các nước và ban tổ chức. “Hiện 7 biệt thự đã được các đoàn phóng viên đăng ký”, ông Hưng cho biết. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. 100% cán bộ nhân viên Trung tâm tham gia phục vụ đều đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng bệnh.

Tổng số cán bộ nhân viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham gia phục vụ Đại hội thể thao khu vực lần này là gần 300 người, cùng khoảng 200 tình nguyện viên.

Khu biệt thự cũng được đưa vào sử dụng toàn bộ để phục vụ lưu trú cho đoàn phóng viên các nước và ban tổ chức

“Với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, vận hành ổn định, đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và thường xuyên được tập huấn đào tạo định kỳ, Trung tâm hội nghị quốc gia đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành công chung của SEA Games 31. Qua đây quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế; khẳng định thương hiệu Trung tâm là điểm đến tổ chức sự kiện lớn của đất nước và của quốc tế tại Việt Nam”, ông Đinh Quang Hưng khẳng định.

Bảo Đức – Đức Yên