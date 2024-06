Bên cạnh công nghệ OLED dẫn đầu thị trường, M4 sở hữu hộp điều khiển không dây Zero Connect Box, thiết lập nên “tuyệt đỉnh tự do” cho thế hệ TV LG năm nay. Cụ thể Zero Connect Box có thể hoạt động mà không cần sợi cáp nào gắn trực tiếp vào màn hình. Dây cắm duy nhất chạy tới TV là nguồn điện, trong khi các cổng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác sẽ nằm gọn trên hộp thu phát không dây này. Đặc biệt, Zero Connect Box có thể hoạt động mượt mà dù đặt cách TV với khoảng cách lên đến 9m. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt lắp đặt và sử dụng các thiết bị ngoại vi, cũng như tự do sắp xếp nội thất theo phong cách cá nhân mà không phụ thuộc nhiều vào vị trí TV, hay không bị "vướng mắt" bởi các loại dây kết nối xung quanh.

Bên cạnh evo M4 với 2 lựa chọn kích thước 65 và 83 inch, evo G4 cùng cấu hình cũng được LG giới thiệu tại sự kiện. Cả hai đều sử dụng OLED evo thế hệ mới hỗ trợ MLA, độ sáng cao hơn 70% so với các model OLED thông thường và 150% nếu tính theo độ sáng điểm được hỗ trợ bởi công nghệ Brightness Booster Max. Thiết kế liền tường từ LG giúp TV treo phẳng trên mặt tường, loại bỏ khoảng cách giữa vách tường và TV tạo nên sự hoàn mỹ cho không gian sống.

Dải TV OLED của LG năm nay còn thêm evo C4 và B4. Đây là chiến lược của LG trong việc mang công nghệ OLED đến gần hơn nữa đến với người dùng tại Việt Nam với mức giá hợp lý.