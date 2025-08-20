Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ 6 lên 8 làn xe (đoạn 15km qua địa bàn Bình Dương cũ) đang đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn đã có mặt bằng.

Khởi công tháng 4/2022, dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 13 đặt mục tiêu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng, dự án đã rơi vào tình trạng chậm tiến độ do việc di dời lưới điện dọc quốc lộ 13 và công tác đền bù giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian.

Để đẩy nhanh tiến độ, hiện các đơn vị thực hiện theo phương châm có mặt bằng tới đâu, thi công tới đó. Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều đoạn vẫn chưa di dời xong lưới điện dù hai làn đường mở rộng đã hoàn thành việc lu nền, rải đá và đang tiến hành trải nhựa (đạt khoảng 70%).