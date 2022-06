Đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2022

1D

2C

3C

4D

5C

6A

7B

8B

9C

10A

11B

12B

13A

14B

15D

16B

17True

18True

19False

20False

21C

22B

23C

24B

25A

26D

27D

28A

29 advertisement

30 beneficial

31 orally

32 published

33 disaster

34 informative '

35 Most students tried to concentrate on studying for the coming Entrance exam.

36 Global warming is a slow change that happens over many, many years.

37 When did you start learning English?

38 It took the students ten minutes to wait for their bus 39 My uncle will have his car fixed by a mechanic tomorrow. ''

40 Mrs Thu sugessted that the children be taught how to cope with an emergency.

Kỳ thi vào lớp 10 TP.HCM diễn ra ngày 11, 12/6.

Học sinh dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Trong đó thời gian thi môn Toán và Văn là 120 phút.

Thời gian thi môn Ngoại ngữ 90 phút.



Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường = điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).



Thí sinh sẽ được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM).



Đối với lớp 10 Chuyên và Tích hợp thí sinh làm bài thi môn chuyên và tích hợp vào buổi chiều ngày 12/6, thời gian thi môn Chuyên, tích hợp là 150 phút.

Điểm xét tuyển lớp 10 Chuyên = điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Môn chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có).

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong nhận học sinh THCS các tỉnh khác dự thi nếu đủ điều kiện theo quy định.Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng trong đó nguyện vọng 1,2 vào lớp chuyên; Nguyện vọng 3,4 vào lớp không chuyên tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

Nếu học sinh không trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên vẫn được dự tuyển vào lớp 10 THPT.

>>>Chi tiết lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh, thành phố

Lê Huyền

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP.HCM năm 2022 như thế nào? Chiều nay, học sinh thi lớp 10 tại TP.HCM làm bài thi môn Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) vào lớp 10. Đây là môn thi thứ hai của kỳ thi này.