Bộ Xây dựng đặt mục tiêu năm 2026 nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc lên 45%, hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội, nâng diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 27m2 sàn/người.