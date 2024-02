Choi Jong-rak là một YouTuber người Hàn Quốc hiện sinh sống tại TP.HCM được hơn 5 năm. Jong-rak cùng anh trai ruột Sungrak và một người bạn khác cùng lập kênh YouTube và thường xuyên chia sẻ về văn hóa, cuộc sống cũng như trải nghiệm ẩm thực tại hai nước là Việt Nam và Hàn Quốc.

Hiện kênh YouTube của ba chàng trai người Hàn đã nhận về hơn 924.000 lượt theo dõi và mỗi video được đăng tải thường thu hút từ vài chục ngàn đến cả triệu lượt xem.

Gần đây nhất, Jongrak có dịp đi ăn uống cùng một người bạn thân thiết đã lâu không gặp là Phúc Mập (tên thật là Brandon Hurley) –chàng trai người Mỹ hiện sống tại Việt Nam được 8 năm, sở hữu kênh YouTube hơn 500.000 lượt theo dõi.

Jongrak (bên trái) và Phúc Mập (bên phải) rủ nhau đi thưởng thức một số món ngon ngày Tết ở TP.HCM (Ảnh chụp màn hình)

Với mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa ẩm thực trong ngày Tết của người Việt, Jongrak và Phúc Mập chọn ghé một nhà hàng trong trung tâm thành phố, nếm thử vài món ăn đầu năm mới của người dân địa phương.

Tại đây, hai vị khách nước ngoài quyết định đặt 3 món ăn liên quan đến ngày Tết với ý nghĩa cầu mong một năm may mắn, thuận lợi và nhiều sức khỏe là cá lóc chiên giòn, rau muống xào tỏi và canh khổ qua.

Một số món ngon mang ý nghĩa cầu may cho năm mới được hai vị khách Tây tìm và thưởng thức (Ảnh chụp màn hình)

Jongrak chia sẻ với Phúc Mập rằng, ngày Tết mọi người thường ăn cá để cầu mong một năm mới “đầu xuôi đuôi lọt”. Trong đó, cá lóc được ưa chuộng nhất vì đây là loài cá khỏe mạnh, có đặc tính lanh lợi, mang ý nghĩa tượng trưng cho sức khỏe dồi dào, tốt đẹp suốt cả năm.

Ngoài ra, thịt cá lóc cũng rất lành, vị ngọt và bổ dưỡng, phù hợp với cả người già và trẻ em, lại có thể chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn như cá lóc chiên giòn, cá lóc kho,…

“Cá thì có phần đầu và đuôi. Phần đầu tượng trưng cho may mắn của năm cũ và phần đuôi là may mắn của năm mới. Vì vậy, món cá mang ý nghĩa cầu may, hi vọng đem lại sự may mắn, thuận lợi”, chàng YouTuber Hàn Quốc nói.

Chàng YouTuber người Hàn Quốc xuýt xoa khen món cá lóc chiên giòn rất ngon (Ảnh cắt từ clip)

Với món rau muống xào tỏi, Jongrak nhận xét đây là món ăn mà “người Hàn Quốc nào du lịch tới Việt Nam đều thưởng thức”. Rau muống là loại rau dễ trồng dễ chăm, lại có màu xanh mướt nên người dân tin rằng, sử dụng món rau này dịp đầu năm cũng đem lại may mắn.

“Rau muống xào tỏi là món mình rất thích, thường thấy ở các nhà hàng, quán ăn của người Việt Nam”, Phúc Mập chia sẻ thêm.

Về canh khổ qua, hai vị khách Tây vui vẻ nói rằng, đây là món mà ăn vào là “cái khổ qua đi”.

Sau một thời gian ngắn chờ đợi, Jongrak và Phúc Mập được nhân viên phục vụ đủ các món đã gọi theo yêu cầu. Hai du khách nước ngoài tỏ ra rất hào hứng với các món ngon liên quan đến ngày Tết ở Việt Nam.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Jongrak nhận xét, món cá lóc chiên giòn cuốn kèm bánh tráng ăn rất ngon. Tuy nhiên, anh thừa nhận món canh khổ qua hơi khó ăn vì có vị đắng.

Rau muống xào tỏi là món ăn bình dân, quen thuộc của người Việt và được du khách nước ngoài yêu thích (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi đó, Phúc Mập lại thích rau muống xào tỏi. Du khách người Mỹ đánh giá món này dễ ăn, giá bình dân và có thể tìm thấy ở bất cứ địa chỉ ăn uống nào khắp 3 miền.

Kết thúc bữa ăn, hai vị khách Tây tỏ ra hài lòng và thích thú vì có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều phong tục, quan niệm ý nghĩa dịp đầu năm của người Việt. Họ coi Việt Nam như quê hương thứ hai nên dành nhiều sự quan tâm đặc biệt tới văn hóa, ẩm thực nơi đây và luôn mong muốn có dịp để trải nghiệm.

