Dưới đây là đề thi thử và gợi ý đáp án lớp 10 môn Tiếng Anh 2025 quận Ba Đình, Hà Nội xây dựng với thời gian làm bài 60 phút, các em học sinh có thể tham khảo:

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, để bảo đảm cơ hội trúng tuyển, học sinh cần lưu ý cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng, trong đó căn cứ quan trọng nhất là năng lực học tập của bản thân. Nguyện vọng 1 nên đặt ở trường có điểm chuẩn phù hợp với năng lực, sở thích, nguyện vọng 2 là trường có điểm chuẩn thấp hơn khoảng 3 điểm so với trường nguyện vọng 1. Hai trường này phải cùng thuộc một khu vực tuyển sinh. Với nguyện vọng 3, học sinh có thể chọn trường ở khu vực tuyển sinh bất kỳ và là trường có điểm chuẩn thấp hơn ít nhất 3 điểm so với điểm chuẩn của trường nguyện vọng 2 để bảo đảm an toàn.

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 của Hà Nội năm nay như sau:

ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).