Dưới đây là đề thi thử lớp 10 môn Toán do Phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ xây dựng với thời gian làm bài 120 phút:

Tháng 2/2025, Hà Nội đã công bố thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là ngày 7 và 8/6.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, để bảo đảm cơ hội trúng tuyển, học sinh cần lưu ý cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng, trong đó căn cứ quan trọng nhất là năng lực học tập của bản thân. Nguyện vọng 1 nên đặt ở trường có điểm chuẩn phù hợp với năng lực, sở thích, nguyện vọng 2 là trường có điểm chuẩn thấp hơn khoảng 3 điểm so với trường nguyện vọng 1. Hai trường này phải cùng thuộc một khu vực tuyển sinh. Với nguyện vọng 3, học sinh có thể chọn trường ở khu vực tuyển sinh bất kỳ và là trường có điểm chuẩn thấp hơn ít nhất 3 điểm so với điểm chuẩn của trường nguyện vọng 2 để bảo đảm an toàn.

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 của Hà Nội năm nay như sau:

ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ+ điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Năm học này, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm gần 6.000 so với năm ngoái. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập là 79.000. Như vậy, tỷ lệ học sinh đỗ là hơn 62%, tăng nhẹ so với mức 60-61% của các năm trước.