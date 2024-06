Ngày 8/6, nguồn tin cho biết, Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản phản hồi về đề thi môn Tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Trước đó, nhiều phụ huynh và học sinh bức xúc về đề thi môn Tiếng Anh (thi ngày 5/6) có phần đọc hiểu tới 2 điểm nằm ngoài nội dung ôn tập được Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang công bố trước đó.

Học sinh thi vào lớp 10 ở Tiền Giang. Ảnh: E.X

Theo đó, đề thi môn Tiếng Anh tại tỉnh Tiền Giang năm nay có 6 trang với 56 câu dành cho chương trình hệ 7 năm và 10 năm. Nội dung nằm ngoài nội dung ôn tập là từ câu 45 đến 52 dành cho học sinh hệ 10 năm.

Đây là phần đọc hiểu, sử dụng bài viết về Chùa Hương trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9, trang 56. "Con tôi không làm được phần đọc hiểu có 8 câu. Tôi nghe vậy cũng thấy lo”, một phụ huynh bức xúc.

Theo một giáo viên dạy tiếng Anh lớp 9 ở Tiền Giang, câu 45 đến 52 mà phụ huynh, học sinh phản ứng thuộc bài 5 (Unit 5) trong sách giáo khoa lớp 9. Bài này không có trong tài liệu "Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10" ban hành kèm theo thông báo số 295 của Sở GD&ĐT.

Sở GD-ĐT lên tiếng

Trước những bức xúc liên quan đến đề thi Tiếng Anh nói trên, Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang lý giải, đề thi môn Tiếng Anh đảm bảo đúng cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 do Sở ban hành kèm theo Thông báo số 295 ngày 24/4/2024.

Đề thi gồm 2 phần: Phần chung dành cho tất cả thí sinh (phần bắt buộc cho cả 2 chương trình): từ câu 1 đến câu 24.

Phần riêng: thí sinh chọn 1 trong 2 chương trình: + Chương trình hệ 7 năm: từ câu 25 đến câu 40. Chương trình hệ 10 năm: từ câu 41-56.

Sở cho rằng, đề thi đã bám sát chương trình lớp 9 và nằm trong giới hạn các chủ đề theo cấu trúc đề thi do Sở ban hành, đa số các câu hỏi phù hợp với kiến thức và năng lực học sinh

Sở này cho biết, qua rà soát kiểm tra, Hội đồng ra đề và sao in đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 xác nhận: “Nội dung phần Pick out.. to fill blank, completing the meaning of the passage: Perfume Pagoda (8 câu hỏi) dành cho chương trình hệ 10 năm thuộc chủ đề WondersofVietNam là chủ đề bắt buộc cho tất cả thí sinh (thuộc phần II. Đọc hiểu) của cấu trúc đề thi, tuy nhiên không nằm trong 6 chủ đề giới hạn của phần riêng dành cho chương trình hệ 10 năm.

Để đảm bảo công bằng cho thí sinh, Sở GĐ&ĐT Tiền Giang sẽ có hướng dẫn Hội đồng chấm thi xử lý kết quả chấm thi phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh dự thi.