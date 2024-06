Đề thi Ngữ Văn như sau:

Ghi nhận tại Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi từ rất sớm. Theo chia sẻ của các phụ huynh, đưa con đến trường từ sớm để các em ổn định, tạo tâm lý thoải mái. Các thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn lúc 8h, thời gian làm bài 120 phút. Trước kỳ thi quan trọng, nhiều em nhỏ theo chân bố mẹ để động viên, tiếp lửa cho anh, chị.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 THPT tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh Diệu Thuỳ

Học sinh tự tin chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh Diệu Thuỳ

Đứng đợi con ở điểm thi, anh Phạm Huy Thông chia sẻ với VietNamNet: “Năm nay, số lượng học sinh tăng hơn các năm trước, cũng là lần đầu tiên có con thi lớp 10 nên vợ chồng tôi và con đều không tránh khỏi áp lực.

“Sáng nay cả nhà dậy sớm, em trai cũng muốn đi cùng để cổ vũ cho chị hai. Thời gian qua con cũng ôn khá tốt, hi vọng con sẽ tự tin, làm bài tốt, đạt nguyện vọng vào Trường THPT Phan Châu Trinh mà con mong muốn, cũng là ngôi trường mà bố mẹ từng học”.

Gia đình anh Phạm Huy Thông đồng hành cùng con trong kỳ thi lớp 10. Ảnh Diệu Thuỳ

Đưa con đến điểm thi, chị Cao Ngọc Ánh, mẹ bé Tăng Quảng Hiền (Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật) đập tay, không quên dặn dò con: “Bình tĩnh, tự tin, không áp lực gì hết nha con”. Em út cũng không ngại đập tay để chúc chị thi tốt. Tuy thời tiết nắng nóng nhưng hai mẹ con chị sẽ ngồi ở điểm thi để đợi.

“Thời gian qua, tôi luôn tạo tâm lý thoải mái, động viên, tinh thần con. Kỳ thi áp lực nhưng tôi tin bé sẽ làm bài tốt, nếu chưa tốt cũng không sao hết”, chị Ánh cười nói.

Mẹ con chị Cao Ngọc Ánh vui vẻ, thoải mái trước kỳ thi. Ảnh Diệu Thuỳ

Mẹ con nắm tay nhau. Nhiều em bé theo chân bố mẹ đi cổ vũ anh chị. Ảnh Diệu Thuỳ

Ba mẹ cùng đưa con đến điểm thi sớm. Ảnh Diệu Thuỳ

Dặn dò con bình tĩnh, tự tin để làm bài tốt. Ảnh Diệu Thuỳ

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Đà Nẵng có 16.500 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh Diệu Thuỳ

Thông tin từ Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Đà Nẵng có 16.500 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ công lập là 11.616 với 264 lớp.

Sở bố trí 33 điểm thi, điều động hơn 2.000 giáo viên coi thi. Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố huy động 150 cán bộ, chiến sỹ để bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm in sao đề thi và điểm thi.

Lời chúc giành cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng. Ảnh Diệu Thuỳ

Các ông bố lo lắng, ngồi đợi con ở điểm thi. Ảnh Diệu Thuỳ