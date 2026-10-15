Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ. Thay vào đó, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối được tự quyết định giá bán, thực hiện kê khai và kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát.