Theo dự báo mới, thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tăng trưởng 4,1% trong năm 2027, cao hơn mức 2,6% được dự báo trước đó và chỉ thấp hơn nhẹ so với mức tăng 4,2% của năm 2025.