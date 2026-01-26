Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số, trong đó đề xuất nhiều quyền lợi quan trọng của công dân liên quan đến danh tính điện tử, dữ liệu cá nhân, dịch vụ công trực tuyến...