MV "Ý em là" là giao điểm của 'Chị đẹp' Trang Pháp, diễn viên Công Dương và ca sĩ "tân binh" Chi Xê.

Hai tháng sau sản phẩm ra mắt Seenderella, ca sĩ Chi Xê tiếp tục phát hành MV Ý em là.

Bài pop mang màu sắc nhạc phim Disney thể hiện tâm tư của cô gái mong người yêu hiểu mình nhiều hơn. Phần lời cũng mang thông điệp cần cân bằng giữa đam mê và cuộc sống, dành thời gian nuôi dưỡng tình yêu.

Cách đây 1 năm, Chi Xê liên hệ với Trang Pháp để đặt bài. Vì vậy, chị vốn sáng tác bài này cho album mới, cuối cùng quyết định giao lại đàn em.

Sau khi lắng nghe chia sẻ về cuộc sống, tình yêu và trải nghiệm của Chi Xê, Trang Pháp đã chỉnh sửa theo hướng "đo ni đóng giày". Dù vậy, Chi Xê vẫn chủ động viết thêm vài đoạn, trở thành đồng tác giả bài hát.

Chi Xê và Công Dương trong MV. Ảnh: Chụp màn hình

MV xoay quanh một cô gái mơ mộng về người yêu lý tưởng. Chàng hoàng tử trong mơ do diễn viên Công Dương - vừa gây chú ý tại cuộc thi Anh trai say hi - đóng.

Chi Xê tên thật là Nguyễn Linh Chi, sinh năm 1999. Tháng 8 vừa qua, cô chính thức ra mắt vai trò ca sĩ với MV Seenderella. Sản phẩm có sự tham gia của nhạc sĩ Kai Đinh và Mew Amazing, lọt vào top 22 Xu hướng âm nhạc thịnh hành trên YouTube với hơn 2,7 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify.