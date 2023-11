Những vũ khí tự chế, đơn giản của lực lượng Hamas có thể có sức công không hề nhỏ. Chúng có thể xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại hoặc vô hiệu hóa xe tăng tối tân của Israel.

Lực lượng Hamas sở hữu kho vũ khí tự chế đơn giản nhưng nguy hiểm. Từ tên lửa cho tới các UAV đều có sức công phá không hề nhỏ. Chúng có thể xuyên thủng hệ thống Vòm Sắt nổi tiếng và vô hiệu hóa xe tăng chiến đấu chủ lực lừng danh Merkava của Israel.

Theo Fobes, Business Insider, CNN | Video: WSJ, The Times and The Sunday Times, Hindu Times...