The Global City có vị trí chiến lược ngay trung tâm TP. Thủ Đức - nơi được định hướng là hạt nhân đổi mới sáng tạo của TP.HCM trong tương lai. Tọa lạc trên quỹ đất rộng 117,4 ha - một trong những quỹ đất hiếm hoi còn lại tại thành phố, The Global City có lợi thế về không gian phát triển, đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng và kinh tế mạnh mẽ tại khu vực này.

Vị trí của The Global City nằm trong trục kết nối giữa các khu vực kinh tế - tài chính trọng điểm như An Phú, Thảo Điền và trung tâm quận 1. Hạ tầng giao thông đồng bộ đang trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tiềm năng phát triển của The Global City. Với vị trí ngay trung tâm TP. Thủ Đức, khu đô thị này được hưởng lợi trực tiếp từ loạt dự án giao thông trọng điểm đang triển khai mạnh mẽ.