Gói thầu số 11-XL và 12-XL thuộc dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng được Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường hoàn thành vượt tiến độ tới 7 tháng

Ghi dấu ấn tại nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn

Trong lĩnh vực xây dựng giao thông, Doanh nghiệp Xuân Trường đã thi công nhiều tuyến đường quan trọng thuộc trục giao thông chiến lược của cả nước. Tiêu biểu là các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông như Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45 qua tỉnh Ninh Bình; tuyến cao tốc nối TP. Hạ Long đến cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh); tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua địa bàn Ninh Bình, Hưng Yên…

Bên cạnh những dự án đã hoàn thành, trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn về tiến độ thi công. Trong đó, gói thầu số 11-XL và 12-XL thuộc dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng được hoàn thành vượt tiến độ tới 7 tháng, góp phần đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Các dự án do doanh nghiệp tham gia thi công đều bảo đảm chất lượng kỹ thuật, tiến độ xây dựng và an toàn công trình, góp phần sớm đưa nhiều tuyến giao thông trọng điểm vào khai thác, phát huy hiệu quả kết nối vùng và phát triển kinh tế.

Cùng năm, doanh nghiệp cũng triển khai khởi công và thi công dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đồng thời thực hiện dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và nâng cao năng lực kết nối khu vực.

Doanh nghiệp Xuân Trường đã thi công nhiều tuyến đường quan trọng thuộc trục giao thông chiến lược của cả nước

Đầu tư các khu du lịch quy mô, tạo dấu ấn quốc tế

Không chỉ trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Doanh nghiệp Xuân Trường còn là nhà đầu tư của nhiều khu du lịch trọng điểm. Nổi bật là Khu du lịch Tràng An - Chùa Bái Đính (Ninh Bình), sau 14 năm đầu tư và phát triển đã được UNESCO công nhận là Di sản hỗn hợp Văn hóa - Thiên nhiên thế giới vào năm 2014, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) do doanh nghiệp đầu tư cũng được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn là địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019, với sự tham dự của đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo dấu ấn tích cực trong hoạt động giao lưu văn hóa - tôn giáo quốc tế.

Khu du lịch Tràng An - Chùa Bái Đính (Ninh Bình), sau 14 năm đầu tư và phát triển đã được UNESCO công nhận là Di sản hỗn hợp Văn hóa - Thiên nhiên thế giới vào năm 2014

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn hoàn thành việc tôn tạo và xây dựng 12 ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), góp phần bảo tồn giá trị văn hóa tâm linh, đồng thời khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, Doanh nghiệp Xuân Trường đang tiếp tục tham gia nhiều dự án hạ tầng và du lịch trong giai đoạn mới, hướng tới nâng cao chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công và gia tăng giá trị kết nối kinh tế - xã hội giữa các vùng miền.

Việc doanh nghiệp liên tục tham gia các dự án giao thông trọng điểm và đầu tư các khu du lịch quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng quốc gia, thu hút du lịch và tạo động lực tăng trưởng cho nhiều địa phương trong thời gian tới.

(Nguồn: Xuân Trường Group)