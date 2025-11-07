Tối 5/11 (tức 16/10 âm lịch), chùa Chantarangsay (Phường Nhiêu Lộc, TPHCM) tổ chức lễ cúng trăng Ok Om Bok. Đây lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer đánh dấu kết thúc vụ mùa.

Theo ghi nhận của VietNamNet, 20h30, tại chùa Chantarangsay hàng trăm người đứng xung quanh các sư chờ được đút cốm dẹp (món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer).