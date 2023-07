Auckland - nơi diễn ra Lễ khai mạc World Cup bóng đá nữ hôm 20/7 từng được Tạp chí The Economist (trụ sở đặt tại London, Anh) bình chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2021.

Một góc Auckland nhìn từ tòa nhà Sky Tower, thành phố lớn nhất New Zealand với hơn 1 triệu cư dân sinh sống, một trong những điểm du lịch trên thế giới đáng đặt chân đến một lần trong đời.

Auckland có môi trường nhiệt độ ven biển ấm áp, không khắc nghiệt như nhiều nơi khác. Nhiệt độ trung bình mùa đông khoảng 10 - 12 độ C, ban ngày có thể xuống 11 - 15 độ C, còn đêm là 5 - 7 độ C. Thông thường những ngày nắng nhiều hơn ngày mưa, chỉ có số ít thời gian vừa mưa lại vừa lạnh.