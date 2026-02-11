Căng tin phục vụ bữa ăn cho công nhân tại khu nhà ở Mitraco

Dự án được triển khai trên khuôn viên rộng hơn 16 ha tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (nay là phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh), với tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 1.182 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Mitraco Hà Tĩnh. Theo quy hoạch, dự án gồm 3 hạng mục chính: khu nhà ở xã hội cho thuê, hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ cung cấp khoảng 1.600 phòng ở, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 6.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng và khu vực lân cận.

Toàn cảnh khu nhà ở Mitraco ở Hà Tĩnh

Bên cạnh khu nhà ở, dự án còn được đầu tư đầy đủ các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông nội khu, nhà mẫu giáo, trạm y tế, công viên cây xanh và các khu sinh hoạt cộng đồng, góp phần hình thành một khu dân cư khép kín, văn minh và an toàn.

Các khu nhà ở được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn nhà ở xã hội, chia thành ba nhóm phòng với mức giá thuê dao động từ khoảng 290.000 đồng/người/tháng đến 2,2 triệu đồng/người/tháng. Giá thuê được áp dụng theo khung giá do UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo lãnh đạo Công ty Mitraco Hà Tĩnh, dự án đi vào hoạt động đã góp phần giảm áp lực về nhà ở cho người lao động, cải thiện điều kiện sinh hoạt, qua đó góp phần ổn định nguồn nhân lực, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Xe đưa đón công nhân vào sinh sống tại khu nhà ở Mitraco

Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2014, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Mitraco - đơn vị thành viên của Mitraco Hà Tĩnh - làm đơn vị thi công. Ngày 12/5/2016, Công ty Mitraco Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án.

Đến thời điểm hiện tại, khu nhà ở đã thu hút nhiều công nhân, người lao động đến thuê ở. Hiện có gần 300 phòng đã được đưa vào sử dụng, chủ yếu phục vụ công nhân đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng. Theo kế hoạch, đến hết tháng 1/2026, số phòng của giai đoạn này dự kiến sẽ được khai thác đạt 100% công suất.

Trước nhu cầu thực tiễn ngày càng đa dạng của người lao động, Công ty Mitraco Hà Tĩnh cho biết đang nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh cơ cấu đầu tư phần diện tích còn lại của dự án theo hướng chuyển đổi từ nhà ở xã hội cho thuê sang nhà ở xã hội để bán, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với định hướng phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Mitraco tặng hoa, gặp mặt đại diện Công ty Vinfast

Song song với đầu tư hạ tầng, công tác vận hành, quản lý khu nhà ở cũng được doanh nghiệp chú trọng. Các căn phòng được xây dựng khép kín, bảo đảm hệ thống điện, nước ổn định, an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. Trong khuôn viên dự án còn bố trí các khu tiện ích phục vụ sinh hoạt, rèn luyện thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Với quy mô đồng bộ, tiện ích đầy đủ và mức giá phù hợp, Dự án khu nhà ở Mitraco được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm an cư ổn định cho công nhân, người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển bền vững.

(Nguồn: Công ty Mitraco Hà Tĩnh)