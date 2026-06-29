Khảo sát thường niên về dự trữ vàng của khối ngân hàng trung ương do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) thực hiện cho thấy 45% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết họ dự kiến sẽ tăng lượng vàng nắm giữ của tổ chức trong 12 tháng tới.