Bộ Xây dựng dự kiến đưa vào vận hành Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản từ ngày 1/7. Với hệ thống này, mỗi bất động sản được cấp một mã định danh riêng, qua đó quản lý xuyên suốt toàn bộ vòng đời của tài sản.