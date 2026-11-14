Theo cập nhật mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) về thị trường lúa gạo, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững vị trí là nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới trong năm 2026 và cả năm 2027.