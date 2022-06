Em Lê Khoa Vũ, lớp 9A2 Trường THCS Phan Đình Giót, cho rằng đề Toán năm nay khá dễ, trừ câu cuối của bài Hình học và bài cuối.

"Nhìn chung đề không khó, so với đề năm ngoái độ khó tương đương. Trong đề thi hầu hết là kiến thức đại trà, trong sách giáo khoa. Câu cuối để phân loại học sinh giỏi" - Vũ nhận xét.

Vũ hoàn thành được 90% đề thi, thừa nhiều thời gian và dự kiến được khoảng 9 điểm nếu không mắc lỗi trình bày. Với kết quả này em khá hài lòng cho nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nhân Chính.

Thí sinh Hà Nội đã hoàn thành 3 bài thi trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2022. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nguyễn Ngô Trí Hiếu, học sinh Trường THCS Khương Mai, cũng đánh giá đề Toán năm nay không quá khó đối với thí sinh. Các câu hỏi phân hoá thí sinh nằm ở ý 2b bài III; ý 3 bài IV và bài V - tương tự như mọi năm.

Với đề thi này, Hiếu đánh giá học sinh khá có thể dễ dàng đạt 7 điểm; học sinh giỏi có thể đạt mức 8,5 - 9.

Em Nguyễn Thanh Trà, lớp 9A2 Trường THCS Thanh Xuân Nam cho hay đề năm nay dễ. Song có vẻ khó hơn một chút so với đề thi năm ngoái. "Câu C bài Hình học và Bài cuối là khó nhất, nhưng nếu chắc kiến thức vânc có thể xử lý câu C bài Hình", Trà chia sẻ. Câu a và b của bài Hình học tương đối dễ. Trà dự kiến được 8,5 điểm, tuy nhiên không quá tự tin trúng tuyển trường nguyện vọng 1 bởi kết quả môn Tiếng Anh không như ý.

Sẽ không hiếm điểm 9, 10

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, nhận xét, cấu trúc đề ổn định so với các năm học trước gồm 5 bài.

"Đề thi nhẹ nhàng, có tính phân các đối tượng học sinh. Sự phân loại nằm ở các câu: I.3; III.2b; IV.3 và bài V. Học sinh không bất ngờ với đề toán năm nay. Mức độ điểm trung bình có thể ở 6,5-7,25 điểm. Nhiều câu hỏi học sinh rất lo lắng đã được giảm mức độ phù hợp như câu 3 bài I, câu II.2b, câu 2 bài III. Tựu chung: Đề toán nhẹ nhàng, có tính phân loại, phù hợp với một năm học số học sinh học trực tuyến với thời gian dài”, thầy Cường nói.

Trong các câu hỏi, theo thầy Cường, Bài V (0,5 điểm) là bài toán cực trị đại số, là bài toán khó dành cho học sinh giỏi.

Ảnh: Lê Anh Dũng

Cô Đinh Tuyết Trinh, Trưởng bộ môn Toán khối THCS của Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp, cho hay: “Trái ngược với thời tiết Hà Nội nắng nóng, đề thi vào 10 môn Toán hôm nay có vẻ “giảm nhiệt”, học sinh phấn khởi vì đề thi vừa sức, không gây áp lực”.

Theo cô Trinh, đề thi này phù hợp với bối cảnh học sinh phải học trực tuyến kết hợp với trực tiếp trong 3 năm qua. Đặc biệt, năm lớp 9 học sinh chỉ có hơn nửa cuối học kỳ 2 được học trực tiếp ở trường nên thiệt thòi hơn các khóa trước.

Kiến thức tập trung chủ yếu vào lớp 9. Với khoảng 50% kiến thức cơ bản, học sinh trung bình dễ dàng đạt điểm 5 và 6. Với các câu phân loại, học sinh học khá, nắm chắc kiến thức dễ dàng đạt từ 7 đến 8,5 điểm.

Với đề thi năm nay, cô Trinh dự đoán, điểm tập trung nhiều ở mức 6 đến 7,5. Tỉ lệ điểm 8 đến 8,75 là cao. Điểm 9, điểm 10 sẽ nhiều hơn năm trước.

Ảnh: Lê Anh Dũng

Cô Phạm Hà Loan (Giáo viên môn Toán trường THCS Đống Đa) cũng đánh giá các câu hỏi trong đề đều nằm trong chương trình, độ khó giảm nhẹ so với đề 120 phút những năm trước song vẫn đảm bảo tính phân loại của một đề thi tuyển sinh.

Học sinh đã ôn tập kỹ sẽ dễ dàng có điểm ở các câu 1 – dạng toán rút gọn; câu 2 – bài toán thực tế gồm 2 ý quen thuộc là Giải bài toán bằng cách lập phương trình dạng chuyển động và câu hỏi tính diện tích bề mặt của hình cầu học sinh dễ làm tốt nếu thuộc công thức; ý 1 của câu 3 yêu cầu giải hệ phương trình đơn giản là câu hỏi các em đã gặp trong hầu hết các đề ôn tập hoặc đề thi thử; ý 1 và ý 2 của bài hình yêu cầu chứng minh tứ giác nội tiếp và vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để chứng minh đẳng thức hình học là những ý không đòi hỏi tư duy nâng cao. Tuy nhiên học sinh cần cảnh giác tránh vẽ sai hình ở ngay câu đầu tiên.

Các câu phân loại học sinh ở mức điểm từ 7,5 trở lên được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó nằm ở ý 3 của câu 1 thuộc về dạng bài Giải bất phương trình; ý 2 của câu 3 là bài toán vận dụng các kiến thức về phương trình bậc hai, định lý Vi-et để giải quyết yêu cầu liên quan đến đồ thị hàm số; Hai ý này là những câu hỏi khá quen thuộc và đã được cho giảm độ khó so với những năm trước nên học sinh chăm học, ôn tập kỹ là có thể làm được tốt.

Mức điểm từ 8,5 trở lên nằm ở 2 ý cuối của bài hình (vận dụng tính chất tứ giác nội tiếp, tam giác vuông cân và chứng minh ba điểm thẳng hàng) và bài đại số cuối cùng (tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức) không quá khó và không lạ với những học sinh giỏi đã có quá trình ôn luyện kỹ các dạng bài nâng cao.

"Tóm lại, đề thi năm nay phù hợp với hoàn cảnh học tập của học sinh và đảm bảo tính phân hóa. Những học sinh trung bình có thể đạt điểm từ 6 đến 7, học sinh khá có thể đạt điểm từ 7,5 đến 8,5 và học sinh giỏi có thể đạt điểm từ 9 trở lên. Sẽ không hiếm điểm 9,5 và điểm 10 dành cho những học sinh thông minh, chăm chỉ" - cô Loan dự đoán.

Thanh Hùng - Thúy Nga