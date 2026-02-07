Một báo cáo đưa dự đoán năm 2030, tại châu Á - Thái Bình Dương (APAC), đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung là 1,2 nghìn tỷ USD, tăng 1,4 lần so với năm 2025. Còn tại Việt Nam, con số này được dự đoán đạt 95 tỷ USD.