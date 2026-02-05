Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 43 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 8.920km.