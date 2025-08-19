Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn, TPHCM) hiện nuôi hơn 30 con gà lôi trắng - loài chim họ trĩ nổi bật với bộ lông trắng đẹp mắt, thu hút đông đảo du khách tham quan.

Vừa qua, một người đàn ông tại Nghệ An bị tuyên án 6 năm tù do nuôi, mua bán 13 con gà lôi trắng thuộc loài quý hiếm, gây xôn xao dư luận. Sau sự việc này, nhiều du khách tỏ ra hiếu kỳ, tìm hiểu về loài động vật này tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.