Vừa qua, một người đàn ông tại Nghệ An bị tuyên án 6 năm tù do nuôi, mua bán 13 con gà lôi trắng thuộc loài quý hiếm, gây xôn xao dư luận. Sau sự việc này, nhiều du khách tỏ ra hiếu kỳ, tìm hiểu về loài động vật này tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.