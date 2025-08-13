16h30 chiều nay (13/8), sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980) đã về đến quê nhà ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Khi vừa đặt chân về đến đầu ngõ, hàng chục người dân xóm Thịnh Tâm đã vây kín để hỏi thăm, chia sẻ niềm vui được tại ngoại của anh Thành. Chuyến trở về nhà lần này, anh Thái Khắc Thành cho biết, bản thân cứ nghĩ "đó là giấc mơ".

Anh Thành cho hay, gần trưa ngày 13/8, khi anh đang bị giam giữ thì có cán bộ công an lại gần nói: "Hôm nay có thể anh sẽ được tại ngoại trở về nhà". "Lúc đó tôi không tin, và cứ nghĩ là cán bộ động viên mình. Nhưng không ngờ việc thay đổi biện pháp ngăn chặn là sự thật. Tôi cảm thấy như một giấc mơ", anh Thành chia sẻ.

Con gái anh Thành ôm hôn bố sau khi anh vừa về đến nhà. Ảnh: Thiện Lương

Bị cáo Thái Khắc Thành xúc động và bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến VKSND tỉnh Hưng Yên, TAND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng đã áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

"Bản thân cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì được tại ngoại. Trong thời gian bị bắt giữ, dân làng, mẹ và vợ, anh em đã đồng hành, hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều. Ở phiên tòa phúc thẩm tới đây, tôi mong muốn cơ quan chức năng xem xét lại và tòa xử mức án nhẹ nhất để tôi sớm được trở về với gia đình, cố gắng trở thành công dân tốt", anh Thành bày tỏ.

Mẹ của anh Thành (80 tuổi) xúc động ra ngõ đón con trai. Ảnh: Thiện Lương

Cũng theo người đàn ông này, bản thân anh nuôi gà lôi trắng vì thấy đẹp. "Tôi thấy gà đẹp, nuôi làm thú vui và sau đó mang đi bán để có ít tiền chứ không biết đó là loại gà nằm trong Sách Đỏ. Sau sự việc này, mong rằng mọi người trước khi nuôi con vật gì cũng nên tìm hiểu kỹ để tránh vướng vào lao lý như bản thân tôi", bị cáo nói thêm.

Hàng chục người dân đến nhà chia sẻ niềm vui được tại ngoại của bị cáo Thành. Ảnh Thiện Lương