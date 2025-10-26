Tại dự thảo nghị định mới, Bộ Xây dựng đề xuất trường dữ liệu cần cung cấp gồm thông tin nhận diện; loại hình nhà sở hữu, địa chỉ, diện tích, số lượng; thời hạn và hình thức sở hữu; tình trạng pháp lý...