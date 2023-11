Ông Trần Việt Anh: Khi công ty chúng tôi đưa giải đấu F1 H20 về Bình Định, thay vì gắn tên nhà tài trợ để quảng cáo doanh nghiệp, chúng tôi gắn tên với điểm đến. Mục tiêu là quảng bá Bình Định tới bạn bè quốc tế. Ngược lại, bản quyền sự kiện sẽ được phát miễn phí trong nước để giới thiệu một môn thể thao mới tới người dân Việt Nam.

Thuận lợi của chúng tôi là nhận được sự ủng hộ, chung tay một cách quyết tâm từ chính quyền tỉnh Bình Định.

Hiện nay, tôi nhận thấy, nhà nước, chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách cởi mở để phát triển du lịch biển. Về phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên không phải chính quyền địa phương nào cũng nhận thức đầy đủ về du lịch biển và người dân thì vẫn còn hạn chế trong nhận thức về làm du lịch.

Tôi tâm đắc với việc bổ sung các chữ S vào nhận thức về du lịch biển của ông Hiếu. Tôi muốn bổ sung thêm chữ S tiếp theo là Service (dịch vụ). Các dịch vụ của chúng ta trước nay không đa dạng nhưng lại tồn tại tình trạng chặt chém, nhất là dịp lễ, Tết, hay trong các sự kiện lớn. Đó là cách làm du lịch thiếu văn minh, không bền vững. Dù có hình thức xử phạt nhưng đó không phải cách giải quyết gốc rễ vấn đề. Xử phạt hành chính vài triệu đồng không đủ sức răn đe, bởi một kỳ nghỉ lễ 30/4, họ có thể thu hàng trăm triệu đồng từ việc tăng giá, chặt chém.

Nhà báo Linh Trang: Trước chương trình ngày hôm nay, tôi có một cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, một người lãnh đạo rất tâm huyết và có những thành quả ấn tượng trong xây dựng hình ảnh du lịch Hội An khi đương nhiệm và thậm chí cả bây giờ - khi đã về hưu.

Hội An là địa phương có du lịch biển thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Bãi biển An Bàng nhiều năm liền lọt danh sách bãi biển đẹp nhất thế giới do các hãng thông tấn uy tín bình chọn. Tuy nhiên, ông Sự thừa nhận rằng, du khách tới Hội An mới chủ yếu là tắm biển, ngắm cảnh chứ chưa thực sự có những trải nghiệm du lịch biển đa dạng, hiệu quả nói cách khác là phát triển du lịch biển chưa xứng với tiềm năng.

Liệu đây có phải thực trạng chung của nhiều địa phương tại Việt Nam hay không?

Ông Trần Việt Anh: Theo tôi đây đúng là thực trạng chung tại các địa phương có biển tại Việt Nam. Du khách tới các vùng biển chỉ ăn, ngủ, tắm biển là chính. Một thực tế phải nhìn nhận là các doanh nghiệp đang đầu tư thiên lệch, tập trung quá nhiều cho các dự án bất động sản ven biển như xây khu nghỉ dưỡng, khách sạn… mà không quan tâm đa dạng hóa các trải nghiệm thu hút du khách đến và quay lại.

Giá trị thặng dư của du lịch đem lại không chỉ ở hoạt động lưu trú, ăn uống. Chi phí cho lưu trú, ăn uống, kể cả khi họ ở khu nghỉ dưỡng đắt đỏ thì cũng không đáng bao nhiêu. Để du khách chi nhiều tiền hơn thì chúng ta phải tăng cường các hoạt động giải trí, thể thao biển thu hút họ.

Đầu tư thiên lệch nên dẫn tới chúng ta cũng ít ỏi các sự kiện giải trí, thể thao chuyên nghiệp. Tôi lấy ví dụ như lễ hội Cá Ông. Nhiều địa phương trên cả nước đều tổ chức lễ hội này, nhưng không nơi đâu khai thác được chuyên nghiệp, bài bản giá trị văn hóa truyền thống lẫn tính truyền thông của lễ hội. Tôi nghĩ, sở dĩ có tình trạng này là bởi doanh nghiệp và chính quyền chưa có sự liên kết. Doanh nghiệp chỉ tập trung vào lợi ích riêng. Bản thân chúng tôi khi mới thành lập cũng chỉ nhìn vào lợi ích của mình. Nhưng sau này, chúng tôi dần có nhiều trách nhiệm hơn với cộng đồng và rất nhiều doanh nghiệp khác cũng hướng tới điều đó.

Để một sự kiện quy mô diễn ra thành công và hiệu quả, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cùng người dân phải liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng. Nếu không có sự chung tay từ chính quyền tỉnh Bình Định, tôi thực sự không dám đưa giải đấu đua thuyền máy nhà nghề về tổ chức.

Khi tổ chức F1 H20 ở Bình Định, về giá trị vật chất, chúng tôi xác định lỗ vì chi phí tổ chức giải quá lớn. Tuy nhiên phía chúng tôi và UBND tỉnh Bình Định xác định: Thứ nhất, tổ chức để quảng bá hình ảnh Bình Định ra thế giới. Về lâu dài, khi Bình Định thu hút du khách, nhà đầu tư bền vững thì chúng tôi - doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn sẽ có lợi ích. Thứ hai, doanh nghiệp chúng tôi xác định tiên phong để tạo động lực cho các doanh nghiệp khác, địa phương khác, biến sự kiện này thành sự kiện tham khảo.

