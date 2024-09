Ông Phạm Tuấn An - Phó Trưởng phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT - cho biết 2/3 dân số bị thu thập, chia sẻ thông tin và dữ liệu cá nhân nghiêm trọng.