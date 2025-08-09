TPHCM vừa khởi công dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm, đáp ứng mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố.