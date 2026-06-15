Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 3, tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, tăng 2,19% so với cuối năm 2025, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.