Một báo cáo về doanh thu và tiêu dùng thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 chỉ ra tổng giá trị giao dịch của 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Tiki và Lazada tăng trưởng 26% nhưng sản lượng tiêu thụ giảm 8%.